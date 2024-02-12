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13:07, 12 февраля 2024Мир

Американцы назвали Трампа лучшим президентом для разрешения конфликта на Украине

ABC News: Трамп справился бы лучше Байдена с разрешением конфликта на Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Американцы считают, что бывший президент США Дональд Трамп справился бы с урегулированием конфликта на Украине и нападением радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль лучше, чем действующий лидер Джо Байден. Об этом стало известно из февральского опроса телеканала ABC News/Ipsos.

36 процентов участвовавших в опросе граждан США заявили, что Трамп смог бы лучше справиться с разрешением ситуации на Украине, в то время как за Байдена высказались 33 процента.

Говоря об урегулировании ситуации между ХАМАС и Израилем, 35 процентов американцев назвали Трампа лучшим президентом для разрешения данного конфликта. За кандидатуру Байдена в этом контексте выступили 27 процентов опрошенных.

Тем не менее 33 процента респондентов считают, что ни один из политиков не смог бы урегулировать палестино-израильский конфликт, и 28 процентов — украинский конфликт.

Ранее стало известно, что большинство американцев считают Байдена слишком старым еще для одного президентского срока. По данным опроса, 86 процентов респондентов придерживаются такого мнения.

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      Дарья Балацкая
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