Большинство американцев посчитали Байдена слишком старым для еще одного срока

ABC: 86 процентов американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

Более 80 процентов американцев посчитало, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного срока во главе страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на совместный опрос с Ipsos.

Согласно результатам опроса, 86 процентов американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы оставаться президентом еще один срок. При этом 59 процентов респондентов полагают, что и он, и бывший президент Дональд Трамп слишком стары для управления страной.

Отмечается, что беспокойство насчет возраста обоих кандидатов усилилось с сентября 2023 года. Тогда Байдена посчитали слишком старым 74 процента американцев, 49 процентов сказали то же самое про Трампа.

К избранию Байдена президентом скептически относятся даже его сторонники: 73 процента демократов считают, что он слишком стар. В то же время только 35 процентов республиканцев высказались о Трампе аналогичным образом.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News усомнился в способности Байдена руководить страной. По его мнению, американскому лидеру не следовало баллотироваться на должность.