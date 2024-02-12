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09:57, 12 февраля 2024Мир

Большинство американцев посчитали Байдена слишком старым для еще одного срока

ABC: 86 процентов американцев считают, что Байден слишком стар для нового срока

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Более 80 процентов американцев посчитало, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного срока во главе страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на совместный опрос с Ipsos.

Согласно результатам опроса, 86 процентов американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы оставаться президентом еще один срок. При этом 59 процентов респондентов полагают, что и он, и бывший президент Дональд Трамп слишком стары для управления страной.

Отмечается, что беспокойство насчет возраста обоих кандидатов усилилось с сентября 2023 года. Тогда Байдена посчитали слишком старым 74 процента американцев, 49 процентов сказали то же самое про Трампа.

К избранию Байдена президентом скептически относятся даже его сторонники: 73 процента демократов считают, что он слишком стар. В то же время только 35 процентов республиканцев высказались о Трампе аналогичным образом.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News усомнился в способности Байдена руководить страной. По его мнению, американскому лидеру не следовало баллотироваться на должность.

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      Юрий Леонов
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