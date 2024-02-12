В США усомнились в способности Байдена руководить страной

Экс-врач Белого дома Джексон усомнился в способности Байдена руководить США

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News усомнился в способности президента США Джо Байдена руководить страной.

По словам медика, у американского лидера серьезные проблемы со здоровьем. «Это самый настоящий вопрос национальной безопасности, (...) который становится все хуже с каждым днем», — сказал он.

Джексон добавил, что наблюдал за Байденом каждый день, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы. По его словам, когнитивные способности действующего главы Белого дома значительно ухудшились с того момента.

Бывший врач Белого дома считает, что Байдену не следовало баллотироваться в президенты США. «Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть», — добавил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о прохождении двух тестов на умственные способности. Он призвал провести аналогичное тестирование для всех кандидатов на пост главы государства.