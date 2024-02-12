Армия России улучшила положение на передовой на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, за минувшие сутки российские бойцы отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 290 человек. Помимо этого, противник потерял четыре единицы бронетехники.

12 февраля российское военное ведомство сообщило о занятии более выгодных рубежей на донецком направлении. На этом участке соприкосновения в зоне СВО за сутки было отбито 13 атак украинских войск.