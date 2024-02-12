Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей на донецком направлении

МО: на донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции

Вооруженные силы (ВС) России заняли на донецком направлении более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что на этом участке фронта российские военнослужащие также отразили 13 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник пытался прорвать оборону в районе Богдановки и Геориевки в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Белгоровки в Луганской народной республики (ЛНР).

На донецком направлении потери Украины составили до 240 человек, а также танк, три автомобиля и две американские артиллерийские системы М777. Там же российские военнослужащие уничтожили два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления. Там же российские военные отразили две атаки противника.