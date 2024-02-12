Автографы The Beatles захотели продать за миллионы рублей

Автографы The Beatles выставили на продажу за 100 тысяч долларов

Автографы участников The Beatles захотели продать за миллионы рублей. Об этом сообщает TMZ.

Один из ведущих дилеров автографов выставил на продажу лист бумаги, подписанный всеми четырьмя участниками коллектива — Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Ринго Старром и Джорджем Харрисоном. Стоимость предмета составляет 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что картина, написанная участниками The Beatles, была продана на аукционе за миллионы долларов. Безымянное произведение искусства, известное как «Образы женщины», было завершено в 1966 году. Организаторы аукциона назвали «Образы женщины» «единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя участниками The Beatles за годы их совместной жизни».