Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:09, 3 февраля 2024Культура

Написанную The Beatles картину продали за 1,7 миллиона долларов

Yomiuri: картину, написанную участниками The Beatles, продали на аукционе

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Картина, написанная участниками The Beatles, была продана на аукционе за миллионы долларов. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

Безымянное произведение искусства, известное как «Образы женщины», было завершено в 1966 году. Картину писали участники группы The Beatles — Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Ее продали на аукционе Christie’s за 1,7 миллиона долларов при первоначальной оценке в 400-600 тысяч долларов.

Организаторы аукциона назвали «Образы женщины» «единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя участниками The Beatles за годы их совместной жизни». Оно выполнено на японской бумаге васи в стиле абстракционизма. Известно, что музыканты работали над картиной в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. Участники коллектива писали ее в местном отеле «Хилтон».

The Beatles — знаменитая британская музыкальная группа, основанная в 1960 году. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

В ноябре официально вышла последняя песня британской рок-группы The Beatles. Композиция под названием Now and Then стала финальной в истории «ливерпульской четверки».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

      В Париже неизвестный напал с ножом на людей на вокзале

      Православная церковь Украины исключила из поминаемых святых Александра Невского

      В Северодвинске ракетоносец «Князь Пожарский» вывели из эллинга

      Роднина сделала прогноз на возвращение Валиевой в спорт

      На украинском энергообъекте после взрывов случился сбой

      Стало известно об иностранных машинах в гараже президента России

      Замерзшего трехлетнего мальчика в майке нашли на улице российского села

      Состояние Андрея Губина улучшилось

      В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше