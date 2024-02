Написанную The Beatles картину продали за 1,7 миллиона долларов

Yomiuri: картину, написанную участниками The Beatles, продали на аукционе

Картина, написанная участниками The Beatles, была продана на аукционе за миллионы долларов. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

Безымянное произведение искусства, известное как «Образы женщины», было завершено в 1966 году. Картину писали участники группы The Beatles — Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Ее продали на аукционе Christie’s за 1,7 миллиона долларов при первоначальной оценке в 400-600 тысяч долларов.

Организаторы аукциона назвали «Образы женщины» «единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя участниками The Beatles за годы их совместной жизни». Оно выполнено на японской бумаге васи в стиле абстракционизма. Известно, что музыканты работали над картиной в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. Участники коллектива писали ее в местном отеле «Хилтон».

The Beatles — знаменитая британская музыкальная группа, основанная в 1960 году. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

В ноябре официально вышла последняя песня британской рок-группы The Beatles. Композиция под названием Now and Then стала финальной в истории «ливерпульской четверки».