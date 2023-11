Официально вышла последняя песня The Beatles под названием Now and Then

Официально вышла последняя песня британской рок-группы The Beatles. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Отмечается, что композиция под названием Now and Then стала финальной в истории «ливерпульской четверки», над которой в разное время работали все участники The Beatles — Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр. Создание трека суммарно длилось 45 лет. Изначально в четверг, 2 ноября, Now and Then прозвучала в эфире радиостанции BBC, после чего произведение стало доступно на всех музыкальных стриминговых платформах.

Основой песни стал текст и демозапись Леннона, который сделал ее под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала данную версию Маккартни. Тогда оставшиеся участники The Beatles попытались завершить песню, но не смогли из-за технических ограничений того времени. Now and Then, записанную на кассете в ограниченном качестве, удалось воссоздать при помощи нейросетей. Гитарную партию Харрисон записал в 1995 году, а в 2022 и 2023 годах трек доделали Маккартни и Старр.

