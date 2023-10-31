Доход группы The Rolling Stones превысил миллиард долларов

The Rolling Stones стали первой британской группой с многомиллиардным доходом

Доход британской рок-группы The Rolling Stones превысил миллиард долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что концерты принесли участникам музыкального коллектива рекордные два миллиарда, а в 2021 году всего за 14 выступлений их фанаты заплатили более 130 миллионов суммарно. Так, The Rolling Stones стали первой группой в Великобритании с многомиллиардным доходом.

Ранее сообщалось, что американская поп-певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей. В настоящий момент общее состояние 33-летней артистки превысило отметку в один миллиард долларов благодаря ее музыкальному туру Eras. Отмечается, что гастроли Свифт также помогли поднять экономику США этим летом, увеличив ВВП страны на 4,3 миллиарда долларов.