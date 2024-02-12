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16:22, 12 февраля 2024Экономика

Российский автозавод сообщил о выпуске четырех моделей нового бренда

«Автотор» представил свой бренд для линейки легковых коммерческих автомобилей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Калининградский завод «Автотор» представил собственный бренд, под которым будут выпускаться легковые коммерческие автомобили (LCV). Наименование на латинице выглядит как Ambertruck, а на кириллице — «Амбертрак», изобразительный торговый знак — АТ. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

На конвейере начато производство сразу четырех моделей нового бренда — автомобилей массой 9,4 тонны (универсальное грузовое шасси), 3,5 тонны или 5 тонн (компактное грузовое шасси), 12 тонн (грузовое шасси) и 2,8 тонны (пикап). Сроки начала продаж не называются.

В автозаводе отмечают, что работа над всеми моделями проходит в рамках технологического сотрудничества, однако не приводят никаких сведениях о партнерах и степени локализации. Указано только, что в перспективе производитель намерен добиться высокой степени локализации.

Ранее «Автотор» сообщил о выпуске электромобилей под собственным брендом «Амберавто». В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году «Автотор» выпускал модели BMW, Kia и Hyundai. Их сборку пришлось остановить из-за санкций. С прошлого года компания перешла на сотрудничество с такими китайскими брендами, как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

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      Платон Щукин
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