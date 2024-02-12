Российский автозавод сообщил о выпуске четырех моделей нового бренда

«Автотор» представил свой бренд для линейки легковых коммерческих автомобилей

Калининградский завод «Автотор» представил собственный бренд, под которым будут выпускаться легковые коммерческие автомобили (LCV). Наименование на латинице выглядит как Ambertruck, а на кириллице — «Амбертрак», изобразительный торговый знак — АТ. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

На конвейере начато производство сразу четырех моделей нового бренда — автомобилей массой 9,4 тонны (универсальное грузовое шасси), 3,5 тонны или 5 тонн (компактное грузовое шасси), 12 тонн (грузовое шасси) и 2,8 тонны (пикап). Сроки начала продаж не называются.

В автозаводе отмечают, что работа над всеми моделями проходит в рамках технологического сотрудничества, однако не приводят никаких сведениях о партнерах и степени локализации. Указано только, что в перспективе производитель намерен добиться высокой степени локализации.

Ранее «Автотор» сообщил о выпуске электромобилей под собственным брендом «Амберавто». В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году «Автотор» выпускал модели BMW, Kia и Hyundai. Их сборку пришлось остановить из-за санкций. С прошлого года компания перешла на сотрудничество с такими китайскими брендами, как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.