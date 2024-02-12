Байден за глаза называл засранцем лидера Израиля Нетаньяху

NBC News: президент США Байден называл засранцем лидера Израиля Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в частных разговорах несколько раз называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху засранцем. Об этом сообщает NBC News.

Высказывания в адрес Нетаньяху удивили коллег Байдена. «По словам этих людей, описание его отношений с Нетаньяху приправлены презрительными упоминаниями о Нетаньяху как об "этом типе", и по крайней мере в трех недавних случаях Байден назвал Нетаньяху засранцем», — говорится в статье со ссылкой на источники.

Отвечая на вопрос о комментариях Байдена в отношении лидера Израиля, представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул: «Президент ясно дал понять, в чем он не согласен с премьер-министром Нетаньяху, но это многолетние отношения, которые уважительны как на публике, так и в частном порядке».

Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал премьер-министра Нетаньяху главным препятствием для смены тактики Израиля в Газе.