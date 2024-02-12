Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 12 февраля 2024Мир

Байден назвал Нетаньяху главным препятствием для изменений в Газе

NBC: Байден назвал Нетаньяху главным препятствием смене тактики Израиля в Газе

Фото: Julia Nikhinson / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием для изменения тактики в Газе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Как уточняется, американский лидер выразил разочарование в недавних частных беседах по поводу неспособности убедить израильское руководство изменить военную тактику в Газе. Байден рассказал, что пытается уговорить Израиль согласиться на прекращение огня, однако отметил, что этому препятствует Нетаньяху.

«Он действительно сказал, что Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») отлично начал, но оказывает плохую услугу в последнее время», — заявил источник. Также отмечается, что подобные высказывания свидетельствуют о напряжении в отношениях между лидерами государств.

Ранее Байден в ходе разговора с Нетаньяху призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе. Американский лидер заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

      Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

      Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

      В Молдавии среди обломков упавшего дрона нашли взрывчатку

      Сжегший Коран Никита Журавель рассказал о заданиях от украинского куратора

      Байден назвал Нетаньяху главным препятствием для изменений в Газе

      Мужчина завел 40 любовниц и выманил у них 25 миллионов рублей

      Депутат Госдумы сообщил о тысячах обращений от родственников военнопленных

      Прокуратура Литвы попросила лишить депутата неприкосновенности за антисемитизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше