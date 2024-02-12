Байден назвал Нетаньяху главным препятствием для изменений в Газе

NBC: Байден назвал Нетаньяху главным препятствием смене тактики Израиля в Газе

Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием для изменения тактики в Газе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Как уточняется, американский лидер выразил разочарование в недавних частных беседах по поводу неспособности убедить израильское руководство изменить военную тактику в Газе. Байден рассказал, что пытается уговорить Израиль согласиться на прекращение огня, однако отметил, что этому препятствует Нетаньяху.

«Он действительно сказал, что Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») отлично начал, но оказывает плохую услугу в последнее время», — заявил источник. Также отмечается, что подобные высказывания свидетельствуют о напряжении в отношениях между лидерами государств.

Ранее Байден в ходе разговора с Нетаньяху призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе. Американский лидер заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.

