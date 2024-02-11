Президент США Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Президент США Джо Байден в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.

Политики также обсудили усилия по освобождению заложников. Глава Белого дома поддержал необходимость достижения долгосрочной безопасности для Израиля и победы над палестинским движением ХАМАС. Байден также высказался за шаги по увеличению доступа гуманитарной помощи для граждан Палестины.

Ранее сообщалось, что намерение Израиля расширить наземную военную операцию в секторе Газа на находящийся в южной его части город Рафах обострило противоречия между администрацией США и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.