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23:55, 11 февраля 2024Мир

Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Президент США Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Президент США Джо Байден в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц.

Политики также обсудили усилия по освобождению заложников. Глава Белого дома поддержал необходимость достижения долгосрочной безопасности для Израиля и победы над палестинским движением ХАМАС. Байден также высказался за шаги по увеличению доступа гуманитарной помощи для граждан Палестины.

Ранее сообщалось, что намерение Израиля расширить наземную военную операцию в секторе Газа на находящийся в южной его части город Рафах обострило противоречия между администрацией США и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

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      Марина Совина
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