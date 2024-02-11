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17:42, 11 февраля 2024Мир

Стало известно об обострении противоречий между Израилем и США из-за Рафаха

NBC: план Израиля расширить операцию на Рафах обострил противоречия с США

Фото: Yasser Qudih / Xinhua / Globallookpress.com

Намерение Израиля расширить наземную военную операцию в секторе Газа на находящийся в южной его части город Рафах обострило противоречия между администрацией США и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, передает ТАСС в воскресенье, 11 февраля.

По его данным, в США полагают, что Израиль пока не готов к проведению операции, позволяющему избежать жертв среди более чем миллиона мирных жителей сектора, многие из которых из-за боевых действий покинули свои дома и нашли убежище именно в Рафахе.

Ранее 11 февраля глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность из-за возможного начала наступления израильской армии на город Рафах. По его словам, «приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем — продвижение к устойчивому, постоянному прекращению огня».

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      Игорь Дмитров
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