Байден пожаловался на нехватку чипсов в упаковке

Президент США Байден: в упаковках с чипсами стало меньше чипсов

Президент США Джо Байден пожаловался на недобросовестную деятельность американских компаний, которые сокращают количество пищевых продуктов в упаковке. Видеоролик с соответствующими комментариями он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Когда вы покупали закуски для просмотра футбола, вы, возможно, заметили одну вещь: бутылки с напитками стали меньше, а в упаковке с чипсами стало меньше чипсов, хотя стоят они так же, как и раньше. Компании постепенно сокращают количество продукта в упаковке и думают, что никто не заметит», — возмутился Байден.

Президент США призвал пищевые компании прекратить обманывать население и остановить так называемую шринкфляцию (снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении отпускной цены).

Ранее Джо Байден пожаловался на неспособность читать мысли, когда комментировал проблему нехватки детских смесей в США.