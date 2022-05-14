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Байден пожаловался на неспособность читать мысли

Байден в ответ на вопрос о нехватке детских смесей в США заявил, что не.умеет читать мысли

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в ответ на критику за неспешное решение проблем нехватки детских смесей стране пожаловался на неспособность читать мысли. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы [отреагировать быстрее]. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами», — заявил политик.

Американский лидер также подчеркнул, что в контексте скорости предпринимаемых действий нужно быть осторожными, учитывая, что речь идет о продукции первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Байден лично занялся решением проблемы дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Согласно заявлению администрации, Байден встретился с представителями крупнейших розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей обеспечения доступа к смесям для детей.

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Марина Совина
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