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08:20, 12 февраля 2024Мир

Байден раскритиковал слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга

The Hill: президент США Байден назвал слова Трампа о НАТО ужасными и опасными
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден раскритиковал своего оппонента на будущих выборах, бывшего американского лидера Дональда Трампа за его слова об отказе стран НАТО защищать друг друга, назвав подобные заявления ужасными и опасными для альянса. Об этом сообщает The Hill.

«Если мой оппонент [на будущих выборах], Дональд Трамп, сможет восстановить собственную власть, то он уже дал понять что откажется от наших союзников по НАТО и позволит России делать с ними все, что только она захочет», — заявил Байден, добавив, что признание Трампа ужасно и опасно.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал Трампа и заявил, что подобные заявления подвергают риску европейских и американских военнослужащих. «Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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