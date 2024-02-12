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13:35, 12 февраля 2024Мир

Байден решил использовать TikTok для предвыборной кампании

Politico: предвыборный штаб Байдена создал аккаунт в TikTok

Фото: Leah Millis / Reuters

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена 11 февраля создал аккаунт в социальной сети TikTok и опубликовал первый пост. Об этом сообщает Politico.

Аккаунт обнародовал первое видео, на котором Байден отвечает на вопросы, связанные с футболом. Этот шаг был предпринят в связи с желанием привлечь молодую аудиторию потенциальных избирателей, подчеркивает издание.

Кроме того, команда Байдена могла присоединиться к TikTok на фоне повышенного внимания к компании из-за ее китайского происхождения и призыва Конгресса США запретить социальную сеть «из соображений безопасности».

В феврале 2023 года Белый дом дал федеральным учреждениям 30 дней на то, чтобы они удалили TikTok со всех устройств и систем. Это решение было принято в связи с опасениями, что власти Китая могут использовать приложение для слежки за гражданами США.

Лина Пивоварова
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