Белый дом поручил федеральным учреждениям оперативно удалить TikTok

Белый дом поручил федеральным учреждениям удалить TikTok с устройств в течение 30 дней

Белый дом поручил федеральным учреждениям удалить TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней. Об этом сообщает Reuters.

Директор управления Шаланда Янг передала агентствам соответствующие инструкции. Согласно поручению, потребуется оперативно скорректировать контракты на информационные технологии, чтобы поставщики обеспечивали безопасность данных в США, исключая использование TikTok на устройствах и системах, используемых в рамках их работы.

Многие государственные учреждения в США уже запретили использование TikTok. Это связано с опасениями, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американцами.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) заявила что ее сотрудники должны удалить видеосервис TikTok со своих служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Причиной решения названы соображения безопасности и возможность утечки секретных данных.