Блогерша показала неожиданную находку из секонд-хенда и вызвала споры в сети

Блогерша Франческа (фамилия не раскрывается), известная в соцсетях по никнейму @francescacharityshop, показала неожиданную находку из секонд-хенда и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, где насчитывается 122,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша рассказала, что недавно посетила комиссионный магазин, где решила изучить ящик, в котором лежала бижутерия. По ее словам, каждое изделие там стоило по 20 пенсов (70 рублей). Внимательно осмотрев все украшения, девушка обнаружила наручные часы бренда Tag Heuer, стоимость которых достигает трех тысяч фунтов стерлингов (345 тысяч рублей).

Многие фолловеры блогерши разделились во мнениях по поводу подлинности изделия, о чем принялись писать в комментариях под видео. «По качеству ремешка и стрелок часов видно, что они не соответствуют настоящим», «Это копия», «Не думаю, что они настоящие, но тем не менее это выгодная сделка», «Они идентичны! Лучше проверь», «Боже, это было бы невероятно, если бы они были действительно настоящими», «Надеюсь, тебе повезет», — высказывались они.

Ранее блогерша Кенна (фамилия неизвестна) с никнеймом @virgo_.fairy рассмотрела купленные кроссовки бренда Adidas и удивилась неожиданной детали. Девушка рассказала, что приобрела обувь указанной марки розового цвета и с тремя фирменными черными полосками по бокам с довольно большой скидкой. Позже юзерша исследовала покупку более внимательно.