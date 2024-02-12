В России захотели ужесточить импорт автомобилей

Правительство России захотело ужесточить импорт автомобилей через страны ЕАЭС

Правительство России захотело ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны ЕАЭС. Соответствующее поручение дал Евразийскому межправительственному совету премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщает газета «Известия».

Власти собираются усилить контроль за корректным начислением и уплатой платежей в отношении ряда других товаров из-за частого занижения стоимости и применения иных «серых» схем поставок из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участникам ЕАЭС предлагают до 1 апреля 2024-го создать единый механизм контроля и возможность дополнительного начисления таможенных пошлин. Профильные ведомства могут обязать раз в месяц отчитываться о средней стоимости ввозимых товаров на территорию членов союза, чтобы стоимость импортируемых автомобилей не занижали при импорте.

«Это нивелирует принимаемые в Российской Федерации меры по развитию внутреннего производства, а также сокращает поступления в федеральный бюджет», — отмечают авторы документа.

Как сообщает «Автостат», к апрелю 2023-го доля новых автомобилей, импортированных в Россию из Казахстана, составляла 12,6 процента, из Белоруссии — 3,8 процента, Киргизии — 3,4 процента, Армении — 3 процента. Подержанные автомобили также чаще ввозились из Армении (18,8 процента), Белоруссии (12,5 процента) и Киргизии (2,7 процента). При этом 70 процентов ввозимых в Россию электрокаров были растаможены в Киргизии, Белоруссии и Казахстане.

«Там почти не применяется корректировка таможенной стоимости и возможно получение льгот при таможенной очистке автомобилей. Это влияет на российское автомобилестроение: если прямой ввоз может быть существенно дешевле, чем локальное производство, то российским производителям невозможно организовывать некие схемы tax free», — пояснил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, ужесточение контроля за соблюдением таможенных правил и доначисление пошлин может ударить по автовладельцам: растаможенный с нарушениями автомобиль может быть уже несколько раз перепродан, а претензии и требование доплатить пошлину будут предъявляться к конечному владельцу машины, объяснил он.

Вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров призвал россиян не ждать снижения стоимости автомобилей. При текущих уровнях цен возможны какие-либо акции, однако машины не могут подешеветь с пяти до четырех миллионов рублей. Это невозможно из-за того, что отражена масса факторов, которые не позволяют продавцам подвинуться в цене, например, налоги, таможня, транспортировка, объяснил он.