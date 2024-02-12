В России захотели ужесточить импорт автомобилей
Правительство России захотело ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны ЕАЭС. Соответствующее поручение дал Евразийскому межправительственному совету премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщает газета «Известия».
Власти собираются усилить контроль за корректным начислением и уплатой платежей в отношении ряда других товаров из-за частого занижения стоимости и применения иных «серых» схем поставок из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участникам ЕАЭС предлагают до 1 апреля 2024-го создать единый механизм контроля и возможность дополнительного начисления таможенных пошлин. Профильные ведомства могут обязать раз в месяц отчитываться о средней стоимости ввозимых товаров на территорию членов союза, чтобы стоимость импортируемых автомобилей не занижали при импорте.
«Это нивелирует принимаемые в Российской Федерации меры по развитию внутреннего производства, а также сокращает поступления в федеральный бюджет», — отмечают авторы документа.
Как сообщает «Автостат», к апрелю 2023-го доля новых автомобилей, импортированных в Россию из Казахстана, составляла 12,6 процента, из Белоруссии — 3,8 процента, Киргизии — 3,4 процента, Армении — 3 процента. Подержанные автомобили также чаще ввозились из Армении (18,8 процента), Белоруссии (12,5 процента) и Киргизии (2,7 процента). При этом 70 процентов ввозимых в Россию электрокаров были растаможены в Киргизии, Белоруссии и Казахстане.
«Там почти не применяется корректировка таможенной стоимости и возможно получение льгот при таможенной очистке автомобилей. Это влияет на российское автомобилестроение: если прямой ввоз может быть существенно дешевле, чем локальное производство, то российским производителям невозможно организовывать некие схемы tax free», — пояснил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, ужесточение контроля за соблюдением таможенных правил и доначисление пошлин может ударить по автовладельцам: растаможенный с нарушениями автомобиль может быть уже несколько раз перепродан, а претензии и требование доплатить пошлину будут предъявляться к конечному владельцу машины, объяснил он.
Вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров призвал россиян не ждать снижения стоимости автомобилей. При текущих уровнях цен возможны какие-либо акции, однако машины не могут подешеветь с пяти до четырех миллионов рублей. Это невозможно из-за того, что отражена масса факторов, которые не позволяют продавцам подвинуться в цене, например, налоги, таможня, транспортировка, объяснил он.