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09:54, 9 февраля 2024Экономика

В России призвали не ждать снижения цен на автомобили

Автоэксперт: снижения цен на автомобили в России ждать не стоит

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В стоимости машин в России отражена масса факторов, которые не позволяют продавцам подвинуться в цене. Не ждать удешевления автомобилей призвал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров, его слова приводит «Ридус».

По словам автоэксперта, при текущих уровнях цен возможны какие-либо акции, однако машины не могут подешеветь с пяти до четырех миллионов рублей.

«Много съедают налоги, таможня, транспортировка. Не думаю, что в итоге остаются какие-то существенные суммы, чтобы подвинуться в цене», — пояснил он.

В январе 2024 года в России продали почти 80 тысяч новых легковых автомобилей — на 32 процента меньше, чем в декабре 2023-го. Совокупные продажи на отечественном рынке легковых, легких коммерческих и грузовых машин, а также автобусов за год выросли на 53 процента, а по сравнению с данными годичной давности выросли на 62 процента,

В 2023 году импорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 258 процентов. По статистике, собранной Главным таможенным управлением КНР, В 2022 году Россия приобрела в Китае наземного транспорта на 6,28 миллиарда долларов. За год объемы отгрузок выросли до 22,52 миллиарда долларов. При этом лидером остались поставки оборудования и механических устройств. Закупки увеличились на 50,4 процента, с 16,78 до 25,24 миллиарда долларов. Закупки инструментов и аппаратов выросли на 51,3 процента, до 2,89 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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