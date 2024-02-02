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15:52, 2 февраля 2024Экономика

Продажи новых легковых автомобилей в России снизились в начале года

Минпромторг: продажи новых легковых авто в России выросли год к году на 62 %

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В январе 2024 года в России было реализовано почти 80 тысяч новых легковых автомобилей. Продажи в сравнении с данными годичной давности выросли на 62 процента, а к декабрю они, наоборот, снизились на 32 процента, следует из данных аналитической компании ППК, которые со ссылкой на Минпромторг РФ приводит «Интерфакс».

Совокупные продажи на отечественном рынке легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов за год выросли на 53 процента, а по сравнению с декабрем 2023-го снизились в январе на 34 процента, уточнили в министерстве.

Отмечается, что новых электромобилей в первом месяце 2024 года продали в России в 3,9 раза больше, чем годом ранее (1617 штук). Лидером продаж среди легковых машин осталась Lada Granta — за месяц было реализовано 9797 авто этой модели.

Всего в 2023 году в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, на 62 процента больше, чем в 2022-м. В тройку самых популярных моделей попали Lada Granta (191,07 тысячи машин), китайский Haval Jolion (48 98 тысячи) и Lada Niva (46,85 тысячи).

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      Дмитрий Воронин
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