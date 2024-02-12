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17:01, 12 февраля 2024Экономика

Назван возможный прототип новых машин «АвтоВАЗа»

Autonews: первыми моделями бренда XCITE могут стать китайские Chery Tiggo 7

Фото: Alexander Migl / Wikimedia

На бывшем предприятии Nissan в России, где собрались выпускать автомобили XCITE, заметили сотню собранных машин без передних решеток и логотипов. Марку возможного прототипа нового бренда «АвтоВАЗа» назвал Autonews.

Ранее представители автоконцерна обещали, что бывший завод Nissan на окраине Санкт-Петербурга будет производить машины совместно с зарубежным партнером. Их продажу намерены начать уже весной 2024 года. Сейчас на предприятии можно найти сотни автомобилей, в которых можно узнать китайские Chery Tiggo 7 — именно их, предположительно, могли использовать для производства первых моделей бренда XCITE

Второе поколение Chery Tiggo 7 выпустили в Китае в 2019 году, осенью 2020 года кроссоверы появились и в России. Автомобили оснащены бензиновыми двигателями объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 147 и 150 лошадиных сил соответственно. Кроссоверы комплектуют передним или полным приводом и механической либо автоматической коробкой передач.

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О запуске производства на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге стало известно 30 января. Подробности о первой модели под новым брендом обещали раскрыть в конце февраля. Заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с буквой Х подали в середине января. Под новым брендом собираются выпускать легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин, а также игрушки и елочные украшения.

Ранее «АвтоВАЗ» отказался от планов производить Lada X-Cross 5, которая представляла собой перелицованный китайский FAW Bestune T77. Компании прекратили сотрудничество по проекту, за это время на автозаводе в Санкт-Петербурге удалось собрать только 170 машин — часть из них передадут топ-менеджменту.

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      Вячеслав Агапов
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