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06:03, 12 февраля 2024Россия

Число отравившихся в бургерной в российском регионе выросло

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье увеличилось до 31

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 31. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой региональное управление Роспотребнадзора.

В воскресенье, 11 февраля, прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Пострадавшие отравились едой в период с 5 по 10 февраля.

Уточняется, что тяжелых случаев отравления нет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 ноября стало известно о массовом отравлении шаурмой в селе Петропавловка в Джидинском районе. Медики госпитализировали 14 человек. У всех отравившихся выявили сальмонеллез, они до этого покупали шаурму в киоске «Шаурма в lovaше».

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      Юлия Мискевич
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