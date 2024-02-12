Москвичей предупредили о новом барическом рекорде

Синоптик Шувалов: к концу недели атмосферное давление в Москве рекордно вырастет

Атмосферное давление в Москве к концу недели вырастет до 774 миллиметров ртутного столба. О новом барическом рекорде «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В течение недели давление вырастет на 25 миллиметров ртутного столба, превысив рекорд 40-летней давности. Потепление, недавно пришедшее в Москву, будет кратковременным.

Во вторник, 13 февраля, температура будет держаться на уровне минус 3-5 градусов, но в среду, 14 февраля, похолодает до минус 12 градусов. В четверг и пятницу, 15-16 февраля, в столице градусники термометров опустятся до минус 20 градусов, а в Подмосковье — еще ниже. Осадки с середины недели не прогнозируются, добавил синоптик.

Ранее россиян предупредили об аномальных морозах. Нехарактерные для февраля холода накроют 80 процентов территории страны.