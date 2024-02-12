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08:34, 12 февраля 2024Россия

Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы на большей части России

Вильфанд: аномальные морозы к 16 февраля прогнозируются на 80% территории России

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Аномально низкие температуры к пятнице, 16 февраля, накроют 80 процентов территории России, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, (…) в пятницу и выходные на 80 процентов территории страны [ожидаются] аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал специалист.

По его данным, в центре европейской России столбики термометров опустятся на 12-14 градусов ниже климатической нормы. Этому будет предшествовать относительно теплая для февраля температура, которая впоследствии резко изменится и понизится. В свою очередь, на Урале, а также в западной и центральной Сибири, температура воздуха будет на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, Якутии и Магадане — на 4-6 градусов ниже нормы.

Температура в пределах нормы прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Столбики термометров поднимутся до показателей выше нормы на 2-3 градуса в Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкалье.

Ранее синоптик Евгений Тишковец прогнозировал, что погода в Москве на неделе с 12 февраля будет крайне неустойчивой, а во второй ее половине на столицу хлынет ледяной арктический воздух. В четверг, 15 февраля, под утро москвичей ждут 17-22 градуса мороза, днем — не выше 10-15 градусов мороза.

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      Анастасия Шейкина
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