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15:52, 11 февраля 2024Среда обитания

Москве предрекли арктические морозы

Синоптик Тишковец: на Москву хлынет ледяной арктический воздух

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Погода в Москве на неделе с 12 февраля будет крайне неустойчивой, а во второй ее половине на столицу хлынет ледяной арктический воздух. Таким прогнозом поделился с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, который также предрек городу серьезные морозы, особенно в ночное время.

При этом в первой половине недели температура будет относительно комфортной из-за теплого атмосферного фронта, вместе с которым в Центральную Россию придут многослойные облака и различные виды снежных осадков. Днем, по словам синоптика, не исключены плюсовые показатели температуры.

Вторник выдастся чуть более морозным — столбики термометров опустятся до минус 2-7 градусов с сохранением осадков в первой половине дня. А вот в среду в столицу придет антициклон, зародившийся над морем Лаптевых и архипелагом Северная Земля, из-за чего в Москву хлынет ледяной арктический воздух.

«В Москве в среду, 14 февраля, будет солнечно и бесснежно, ночью воздух остынет до минус 11-16 градусов, днем — до минус 7-12 градусов», — сказал Тишковец.

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Уже в четверг под утро москвичей ждут 17-22 градуса мороза, днем — не выше 10-15 градусов мороза. Но в ночь на пятницу температура может опуститься до показателя в минус 25 градусов, а в течение последнего рабочего дня она не поднимется выше минус 9-14 градусов. В выходные холод немного ослабеет, дневная температура будет держаться в диапазоне 5-11 градусов мороза, по ночам она может опускаться до 20 градусов.

Ранее стало известно, что к концу недели, заканчивающейся 11 февраля, на северо-востоке европейской части России сформировался антициклон, из-за которого морозы в Москве усилились. Столбики термометров опустились на 8-10 градусов ниже климатической нормы. При этом самый пик похолодания пришелся на ночь с субботы на воскресенье.

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      Олег Давыдов
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