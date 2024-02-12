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17:31, 12 февраля 2024Забота о себе

Диетолог назвала секреты правильного похудения

Диетолог Денисова призвала не заедать стресс, чтобы похудеть без строгих диет

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Чтобы сбросить вес к лету, необходимо сбрасывать вес постепенно и ни в коем случае не голодать, призвала диетолог Наталья Денисова. Секреты правильно похудения врач назвала в комментарии для aif.ru

По словам специалистки, избавиться от лишних килограммов трудно тем, кто путает истинный голод с желанием есть из-за нервного напряжения. «Если вы не уверены, что на самом деле голодны, попробуйте потянуть время и отвлечься на пять-десять минут. Выпейте полстакана воды, послушайте музыку, прочтите новость. Забыли о еде? Тогда можно отложить прием пищи. Истинный голод так просто не заглушить», — объяснила диетолог.

Идти к желаемой фигуре нужно постепенно, голодать нельзя

Наталья Денисоваврач-диетолог

В первую очередь Денисова рекомендовала есть только в так называемое пищевое окно — в течение 10-12 часов в сутки. При этом есть нужно только тогда, когда человек действительно чувствует голод, но желательно не допускать перерывов в приемах пищи дольше 4-6 часов.

Кроме того, она призвала следить за размеров блюд: одна порция должна помещаться в две ладошки. Важно также следить за тем, чтобы каждый прием пищи содержал одно белковое блюдо. На завтрак же белок нужно обязательно дополнять сложными углеводами, например, крупами или цельнозерновым хлебом, так как они надолго дают ощущение сытости, добавила диетолог.

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Она также посоветовала не отказываться от полезных перекусов, к примеру фруктов, орехов, молочных продуктов или зернового хлеба. По словам Денисовой, они помогут не переедать за ужином, который должен быть не позднее чем за два-три часа до сна. Специалистка уточнила, что для вечернего приема пищи лучше всего подойдут рыба, нежирное мясо, овощи и нежирные молочные продукты.

Не создавайте список запретных продуктов. Иногда кусочек торта, мороженое или бутерброд с колбасой можно себе позволить

Наталья Денисоваврач-диетолог

Напоследок Денисова добавила, что несколько раз в неделю необходимо заниматься спортом. «Ходите пешком, гуляйте, по возможности не пользуйтесь лифтом», — подытожила она.

Ранее Наталья Денисова указала на последствия дисбаланса питательных веществ в рационе. По ее словам, нехватку полезных жиров организм компенсирует углеводами. Человек неосознанно начинает есть больше сладкого и мучного, из-за этого возникает лишний вес.

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      Алиса Дмитриева
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