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15:55, 12 февраля 2024Россия

Два частных дома повреждены в результате обстрела российского региона ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Козинка, уточнил губернатор. Административная граница указанного населенного пункта вплотную прилегает к российско-украинской границе.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом при обстреле повреждения получили два домовладения, где были посечены фасады и выбиты окна. На территории села ведут подомовой обход.

Вечером 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в небе над Белгородской областью. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Алан Босиков
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