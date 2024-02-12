Два частных дома повреждены в результате обстрела российского региона ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Козинка, уточнил губернатор. Административная граница указанного населенного пункта вплотную прилегает к российско-украинской границе.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом при обстреле повреждения получили два домовладения, где были посечены фасады и выбиты окна. На территории села ведут подомовой обход.

Вечером 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в небе над Белгородской областью. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.