Минобороны подтвердило информацию об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны России: украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Как сообщили в ведомстве, украинский беспилотник был сбит около 22:00 в воскресенье, 11 февраля, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе поселка Майский.

11 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины.

