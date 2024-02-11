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23:06, 11 февраля 2024Россия

Минобороны подтвердило информацию об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны России: украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Власов / Globa Look Press

Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Как сообщили в ведомстве, украинский беспилотник был сбит около 22:00 в воскресенье, 11 февраля, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе поселка Майский.

11 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины.

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      Марина Совина
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