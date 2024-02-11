В Белгородском районе сбили беспилотник

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в районе поселка Майский

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Беспилотный летательный аппарат был сбит в районе поселка Майский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.