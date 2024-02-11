Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 11 февраля 2024Россия

Российские военные заявили о 30 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны: средства ПВО РФ сбили еще 30 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом в воскресенье, 11 февраля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в зоне спецоперации сработали российские системы ПВО, которые уничтожили украинские беспилотники. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Орлянское в Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка и Обрывка в Херсонской области. Кроме того, российские военные сбили БПЛА вблизи Кривошеевки в ЛНР, а также Клещеевки, Каменки и Артемовска в ДНР.

В Минобороны также отчитались, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 196 БПЛА, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 959 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 18 469 единиц специальной автотехники.

Ранее стало известно, что на Западной Украине пограничники сбили беспилотник, перевозивший 22,5 килограмма наркотического вещества. Незадолго до этого также мать военной ВСУ заявила, что командиры предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      В Госдуме назвали слова Маска о Крыме посылом Западу

      Кремль оценил возможность новых мирных переговоров с Украиной

      Российские войска поразили пункт управления одного из подразделений ВСУ

      В Москве пятеро учеников школы-интерната МГУ попали в больницу

      Названы лучшие пляжи мира

      Бузова ответила на обвинения экс-продюсера Лободы в вечном пьянстве

      Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовиков ВСУ

      Российские военные заявили о 30 сбитых беспилотниках ВСУ

      Боксерша пропала в Дагестане после первого поражения в карьере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше