Российские военные заявили о 30 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны: средства ПВО РФ сбили еще 30 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом в воскресенье, 11 февраля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в зоне спецоперации сработали российские системы ПВО, которые уничтожили украинские беспилотники. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Орлянское в Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка и Обрывка в Херсонской области. Кроме того, российские военные сбили БПЛА вблизи Кривошеевки в ЛНР, а также Клещеевки, Каменки и Артемовска в ДНР.

В Минобороны также отчитались, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 196 БПЛА, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 959 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 18 469 единиц специальной автотехники.

Ранее стало известно, что на Западной Украине пограничники сбили беспилотник, перевозивший 22,5 килограмма наркотического вещества. Незадолго до этого также мать военной ВСУ заявила, что командиры предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.