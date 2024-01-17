Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

Мать военной ВСУ: командиры предлагали бойцам наркотики для подавления страха

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска. Об этом рассказала РИА Новости мать погибшей военной ВСУ.

Она уточнила, что несмотря на запрет военнослужащим предлагали употреблять наркотические вещества и пить алкоголь. По ее словам, украинские бойцы нарушали правила, чтобы бороться с усталостью. Военные боялись и испытывали чувство безысходности, желая вернуться домой. «Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», — сказала женщина.

Перед гибелью дочь рассказала матери, что на фронте очень страшно, военных бросили на позициях, не предоставив помощи и защиты. Военнослужащим ВСУ приходилось делить один паек на несколько человек.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Гирич рассказал о снабжении военных ВСУ на передовой наркотиками. Как он утверждал, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил Гирич, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.