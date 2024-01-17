Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 17 января 2024Бывший СССР

Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

Мать военной ВСУ: командиры предлагали бойцам наркотики для подавления страха

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска. Об этом рассказала РИА Новости мать погибшей военной ВСУ.

Она уточнила, что несмотря на запрет военнослужащим предлагали употреблять наркотические вещества и пить алкоголь. По ее словам, украинские бойцы нарушали правила, чтобы бороться с усталостью. Военные боялись и испытывали чувство безысходности, желая вернуться домой. «Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», — сказала женщина.

Перед гибелью дочь рассказала матери, что на фронте очень страшно, военных бросили на позициях, не предоставив помощи и защиты. Военнослужащим ВСУ приходилось делить один паек на несколько человек.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Гирич рассказал о снабжении военных ВСУ на передовой наркотиками. Как он утверждал, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил Гирич, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше