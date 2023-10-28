Украинские волонтеры начали снабжать военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками

Военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой снабжают наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" — "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что самая уязвимая техника ВСУ — это авиация, которая несет большие потери. «Все близится к тому, что авиация ВСУ прекратит свое существование. С 1 октября мы сбили десятки самолетов. Кроме того, уязвима и натовская техника: Leopard, бронетранспортеры М113. Мы видим, как они уничтожаются. Особенно сейчас, когда наступает ненастье», — сообщил он.