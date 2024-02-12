Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби станет помощником президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Также отмечается, что Кирби получит новую должность. Он станет советником Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности.

Отмечается, что на новой должности Кирби наймет штат сотрудников, которые будут помогать ему синхронизировать послания администрации Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Ранее Кирби призвал граждан США не верить словам президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону. «Любой, кто посмотрит это интервью, должен помнить, что вы слушаете Владимира Путина. И вы не должны принимать все его слова за чистую монету», — заявил он.