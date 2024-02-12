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18:53, 12 февраля 2024Силовые структуры

В Подмосковье экс-инструктора осудили из-за захлебнувшегося ребенка

В Видном экс-инструктора бассейна осудили за причинение смерти по неосторожности

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В подмосковном городе Видное суд приговорил бывшего инструктора бассейна к двум с половиной годам ограничения свободы из-за захлебнувшегося ребенка. Женщину признали виновной по статье 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 18 октября 2023 года пятилетняя девочка плавала в водной зоне фитнес-клуба, а осужденная за ней не досмотрела.

Ранее похожая ситуация произошла в подмосковном Королеве. Четырехлетний мальчик был в бассейне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, спрыгнул с дорожки в воду. Через непродолжительное время мальчик был извлечен из воды сотрудниками, но спасти его уже не смогли.

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