В Подмосковье экс-инструктора осудили из-за захлебнувшегося ребенка

В Видном экс-инструктора бассейна осудили за причинение смерти по неосторожности

В подмосковном городе Видное суд приговорил бывшего инструктора бассейна к двум с половиной годам ограничения свободы из-за захлебнувшегося ребенка. Женщину признали виновной по статье 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 18 октября 2023 года пятилетняя девочка плавала в водной зоне фитнес-клуба, а осужденная за ней не досмотрела.

Ранее похожая ситуация произошла в подмосковном Королеве. Четырехлетний мальчик был в бассейне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, спрыгнул с дорожки в воду. Через непродолжительное время мальчик был извлечен из воды сотрудниками, но спасти его уже не смогли.

