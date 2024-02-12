Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:27, 12 февраля 2024Силовые структуры

Экс-координатора «Голоса» задержали за непристойные просьбы к девочке

На Алтае экс-координатора «Голоса» задержали за просьбы интимных фото у девочки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Экс-координатора движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

В отношении задержанного в Алтайском крае возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Мужчина на протяжении месяца просил 13-летнюю девочку прислать интимные фотографии в Telegram.

По информации «Известий», силовики также обнаружили у фигуранта многочисленные переписки с девочками, его интимные фото, детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи приговорил к четырем годам колонии общего режима 62-летнего пенсионера, который отправлял пользователям социальных сетей детскую порнографию.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

      ULA рассказала о пережитом без РД-180 кризисе

      Агроном назвал главные правила выращивания рассады перцев и баклажанов

      Критиковавший Папу Римского Милей попытался искупить вину сладостями

      ФСБ задержала украинского агента за поджог электроподстанции в Туле

      Экс-координатора «Голоса» задержали за непристойные просьбы к девочке

      Грузооборот российских портов упал

      Сильвестр Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби»

      83-летней россиянке отказали в госпитализации из-за исходившего от нее запаха

      Президент Казахстана заявил о надежде на тесное сотрудничество с Финляндией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше