Экс-координатора «Голоса» задержали за непристойные просьбы к девочке

На Алтае экс-координатора «Голоса» задержали за просьбы интимных фото у девочки

Экс-координатора движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

В отношении задержанного в Алтайском крае возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Мужчина на протяжении месяца просил 13-летнюю девочку прислать интимные фотографии в Telegram.

По информации «Известий», силовики также обнаружили у фигуранта многочисленные переписки с девочками, его интимные фото, детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи приговорил к четырем годам колонии общего режима 62-летнего пенсионера, который отправлял пользователям социальных сетей детскую порнографию.