ФСБ раскрыла данные о предотвращенных попытках контрабанды драгметаллов

ФСБ: с 2019 года предотвращена контрабанда драгметаллов на 530 млн рублей

ФСБ предотвратила контрабанду из России 42 тонн сырья, содержащего металлы платиновой группы, стоимостью 530 миллионов рублей с 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

За пять лет российские спецслужбы раскрыли данные и перекрыли четыре крупных канала контрабанды, которые были организованы гражданами России, Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины.

Следователи МВД России возбудили 19 уголовных дел о незаконном обороте и контрабанде драгоценных металлов. К уголовной ответственности за попытку контрабанды драгметаллов привлечены семеро россиян.

У них конфисковано драгоценных металлов на сумму 20 миллионов рублей.

Ранее, 12 февраля, сообщалось о раскрытии канала контрабанды драгоценных металлов в Московской области. Изъято свыше 5,5 тонны сырья стоимостью 70 миллионов рублей. Задержаны четверо участников криминального бизнеса. Следовали возбудили против них уголовное дело. С санкции суда они арестованы.

По данным МВД, фигуранты дела незаконно скупали у граждан и компаний автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие платину, палладий и родий, а после переработки контрабандой вывозили за пределы России.