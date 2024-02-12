ФСБ раскрыла данные о предотвращенных попытках контрабанды драгметаллов
ФСБ предотвратила контрабанду из России 42 тонн сырья, содержащего металлы платиновой группы, стоимостью 530 миллионов рублей с 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
За пять лет российские спецслужбы раскрыли данные и перекрыли четыре крупных канала контрабанды, которые были организованы гражданами России, Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины.
Следователи МВД России возбудили 19 уголовных дел о незаконном обороте и контрабанде драгоценных металлов. К уголовной ответственности за попытку контрабанды драгметаллов привлечены семеро россиян.
У них конфисковано драгоценных металлов на сумму 20 миллионов рублей.
Ранее, 12 февраля, сообщалось о раскрытии канала контрабанды драгоценных металлов в Московской области. Изъято свыше 5,5 тонны сырья стоимостью 70 миллионов рублей. Задержаны четверо участников криминального бизнеса. Следовали возбудили против них уголовное дело. С санкции суда они арестованы.
По данным МВД, фигуранты дела незаконно скупали у граждан и компаний автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие платину, палладий и родий, а после переработки контрабандой вывозили за пределы России.