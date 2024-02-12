ФСБ раскрыла канал контрабанды драгоценных металлов

ФСБ перекрыла канал контрабанды драгоценных металлов

Сотрудники ФСБ раскрыли канал контрабанды драгоценных металлов в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Изъято свыше 5,5 тонны сырья стоимостью 70 миллионов рублей. Задержаны четверо участников криминального бизнеса, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следовали возбудили против них уголовное дело. С санкции суда они арестованы.

По данным МВД, фигуранты дела незаконно скупали у граждан и компаний автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие платину, палладий и родий, а после переработки контрабандой вывозили за пределы России.

24 января сообщалось, что сотрудники таможни и ФСБ обнаружили партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. Более 1200 килограммов наркотика были спрятаны среди мешков с кофе.