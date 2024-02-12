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10:39, 12 февраля 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

МВД: за контрабанду драгметаллов в Подмосковье арестовали четверых мужчин
Начало событий в новости ФСБ раскрыла канал контрабанды драгоценных металлов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд арестовал четверых мужчин, подозреваемых в причастности к организации канала контрабанды драгоценных металлов в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди них граждане России и трех иностранных государств, проживавших в Подмосковье. Следователь УМВД по городу Химки возбудил уголовное дело о незаконном обороте стратегических ресурсов и их контрабанде. По данным следствия, они незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы с драгоценными металлами, а после переработки переправляли их через таможенную границу. Изъято из незаконного оборота свыше 5,5 тонны сырья с платиной, палладием и родием стоимостью 70 миллионов рублей.

В спецоперации по перекрытию канала незаконного оборота драгметаллов участвовали сотрудники ФСБ и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

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      Любовь Ширижик
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