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12:21, 12 февраля 2024Силовые структуры

Фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину дали срок

В Рязани фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину дали 24 года

Фото: Максим Буданов / Коммерсантъ

В Рязани к 24 годам колонии приговорили участника террористического сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максима Иванкина (включен в список террористов и экстремистов). Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, приговор вынесен по делу о расправе над свидетелями преступной деятельности группы. По версии следствия, участник сообщества «Сеть» вместе со знакомым выманил в лес двоих людей, которые дали против них показания по делу о наркотиках, и расправился с ними.

9 февраля гособвинение попросило судью назначить Иванкину наказание в виде 25 лет лишения свободы.

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      Владимир Седов
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