Фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину дали срок

В Рязани фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину дали 24 года

В Рязани к 24 годам колонии приговорили участника террористического сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максима Иванкина (включен в список террористов и экстремистов). Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, приговор вынесен по делу о расправе над свидетелями преступной деятельности группы. По версии следствия, участник сообщества «Сеть» вместе со знакомым выманил в лес двоих людей, которые дали против них показания по делу о наркотиках, и расправился с ними.

9 февраля гособвинение попросило судью назначить Иванкину наказание в виде 25 лет лишения свободы.