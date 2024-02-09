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13:41, 9 февраля 2024Силовые структуры

Фигуранту дела «Сети» Иванкину запросили пожизненное заключение

Гособвинение запросило 25 лет лишения свободы для участника «Сети» Иванкина
Максим Иванкин (справа)

Максим Иванкин (справа) . Фото: Максим Буданов / Коммерсантъ

Потерпевшие по делу о двойной расправе, в которой обвиняется участник сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максим Иванкин (включен в список террористов и экстремистов), запросили для фигуранта пожизненный срок заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского областного суда.

Гособвинение попросило судью назначить Иванкину наказание в виде 25 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен в понедельник,12 февраля.

По версии следствия, участник сообщества «Сеть» вместе со знакомым выманил в лес двоих людей, которые дали против них показания по делу о наркотиках, и расправился с ними.

Ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении Иванкина по обвинению в двух расправах. 16 января суд продлил ему срок содержания под стражей еще на два месяца.

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      Олеся Мицкевич
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