Участнику «Сети» Иванкину продлили арест на два месяца

Рязанский суд продлил на два месяца арест участнику «Сети» Иванкину

Рязанский областной суд продлил арест участнику сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максиму Иванкину (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Иванкин будет находиться под стражей два месяца, до 18 марта. Он обвиняется в расправе над двумя людьми группой лиц по предварительному сговору.

В феврале 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес приговоры в отношении девяти фигурантов дела «Сети», в том числе Иванкина. Его приговорили к 13 годам колонии за участие в деятельности террористического сообщества и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Спустя почти три года Иванкину предъявили новое обвинение. На время расследования дела мужчину перевели из колонии в СИЗО.

По данным следствия, в апреле 2017 года Иванкин вместе со своим товарищем (Алексей Полтавец) выманил в лес двоих знакомых, которые дали против них показания по уголовному делу о наркотиках, и расправились с ними.

10 января присяжные признали Иванкина виновным и не заслуживающим снисхождения.

Участники сообщества «Сеть» планировали совершить теракты в 2018 году перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу. По данным ФСБ, таким образом организация хотела дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. Силовики нашли у фигурантов взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины.