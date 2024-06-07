Обвиняемому в двойной расправе Максиму Иванкину смягчили приговор на один год

Суд смягчил приговор на один год осужденному по делу «Сети» Максиму Иванкину

Осужденному за двойную расправу участнику сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максиму Иванкину (включен в список террористов и экстремистов) смягчили приговор на один год. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, осужденного оправдали по факту расправы над Артемом Дорофеевым. В итоге Иванкин проведет в колонии 23 года. За расправу над Екатериной Левченко Иванкин получил 17 лет, остальные пять ему присудили за участие в террористическом сообществе.

Адвокат семьи Екатерины Левченко Алексей Михальчик рассказал журналистам о том, что решение о продлении кассации будет принято после ознакомления с мотивировочной частью решения суда.

По данным следствия, в апреле 2017 года Иванкин вместе со своим товарищем выманили в лес двоих знакомых, которые дали против них показания по уголовному делу о наркотиках, и расправились с ними.