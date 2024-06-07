Обвиняемому в двойной расправе Максиму Иванкину смягчили приговор на один год

Осужденному за двойную расправу участнику сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максиму Иванкину (включен в список террористов и экстремистов) смягчили приговор на один год. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, осужденного оправдали по факту расправы над Артемом Дорофеевым. В итоге Иванкин проведет в колонии 23 года. За расправу над Екатериной Левченко Иванкин получил 17 лет, остальные пять ему присудили за участие в террористическом сообществе.
Адвокат семьи Екатерины Левченко Алексей Михальчик рассказал журналистам о том, что решение о продлении кассации будет принято после ознакомления с мотивировочной частью решения суда.
По данным следствия, в апреле 2017 года Иванкин вместе со своим товарищем выманили в лес двоих знакомых, которые дали против них показания по уголовному делу о наркотиках, и расправились с ними.