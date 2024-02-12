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19:38, 12 февраля 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ поджегшего электростанцию украинского агента попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинского агента, устроившего в Туле поджог

Задержание в Воронеже гражданина Белоруссии, устроившего поджог тяговой электростанции в Туле по заданию украинских спецслужб, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбегают к молодому человеку, валят его в снег, после чего надевают ему наручники и ведут в служебную машину.

При задержании у молодого человека изъяли мобильный телефон, где была переписка с куратором, а также три готовых к применению зажигательных смеси. По данным ведомства, фигурант был ранее судим за хулиганство с применением оружия. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

5 февраля задержанный приехал в Тулу, сделал самодельное взрывное устройство (СВУ) и на следующий день поджег электроподстанцию. Известно, что ранее молодой человек связался с сотрудником украинских спецслужб и согласился за деньги совершать диверсии и теракты в России. После поджога он прислал видеоотчет куратору и получил вознаграждение.

В Воронеже задержанный планировал поджечь трансформаторную электроподстацию и насосную станцию.

Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам лишения свободы гражданку Украины за шпионаж в пользу СБУ. По данным следствия, женщина приехала на территорию Ростовской области, откуда передавала сведения о российской армии украинским спецслужбам.

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      Анна Габай
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