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22:38, 12 февраля 2024Мир

Германия повысит финансовые траты на оборону

Шольц заявил, что Германия начнет тратить на оборону более двух процентов от ВВП

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о намерении республики выполнить задачу НАТО по тратам двух процентов от ВВП на оборону. По его словам, в этом году Берлин впервые увеличит финансовые траты до соответствующего показателя и не планирует снижать их в будущем, сообщает ТАСС.

«Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы ФРГ в настоящее время готовы исполнять заказы сроком на десятки лет вперед, что позволит стране вносить наибольший вклад в оборону в Европе.

Ранее стало известно, что бывшие критики Дональда Трампа, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его недавних заявлений о НАТО. В своей речи бывший президент сообщил об одобрении потенциальных российских атак на страны блока из-за их отказа выполнять финансовые обязательства перед членами альянса.

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      Марина Совина
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