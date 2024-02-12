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13:21, 12 февраля 2024Бывший СССР

Главу МИД Украины Кулебу покусала собака

На главу МИД Украины Дмитрия Кулебу напала собака

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на прогулке на него напала «большая чужая собака», передает ТАСС.

«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня», — написал глава украинского МИД в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политику пришлось обратиться в больницу. К записи он приложил фото окровавленной ноги со следами укусов.

Ранее Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем заявил о неспособности Европы конкурировать с Россией в военной сфере. «Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — отметил он.

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      Валентин Карант
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