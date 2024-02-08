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05:02, 8 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба заявил о неспособности Европы конкурировать с Россией в военной сфере

Кулеба: оборонная индустрия Европы не может соперничать с российской
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, передает РИА Новости.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — отметил он. Это, в свою очередь, приводит к постоянному дефициту снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил министр. «Главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — подчеркнул Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ВСУ находятся в состоянии снарядного голода из-за нехватки снарядов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны из-за проблем с поставками со стороны США и ЕС.

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      Марина Совина
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