Кулеба заявил о неспособности Европы конкурировать с Россией в военной сфере

Кулеба: оборонная индустрия Европы не может соперничать с российской

Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, передает РИА Новости.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — отметил он. Это, в свою очередь, приводит к постоянному дефициту снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил министр. «Главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — подчеркнул Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ВСУ находятся в состоянии снарядного голода из-за нехватки снарядов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны из-за проблем с поставками со стороны США и ЕС.