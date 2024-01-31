Bloomberg: в США заявили о снарядном голоде ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии снарядного голода из-за нехватки снарядов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны из-за проблем с поставками со стороны США и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать давление, Россия может продолжать стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских сил», — приводит издание слова офицера армии США Энн Мари Дэйли.

Авторы также отмечают, что поддержка Киеву зашла в тупик как со стороны США из-за позиции Конгресса, так и со стороны ЕС из-за нежелания Венгрии одобрять помощь. По их мнению, даже если европейские страны одобрят выделение Украине 50 миллиардов евро, нехватка поддержки со стороны США может сказаться уже весной этого года.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс назвал 2024 год предстоящим испытанием на выносливость для Украины из-за позиционного характера боевых действий. Он призвал США активнее поддерживать Киев, заявив о геополитических преимуществах для Вашингтона.